Ceragon Networks Plaće

Raspon plaća Ceragon Networks je od $54,380 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $115,407 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ceragon Networks. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Elektrotehnički inženjer
$108K
Hardverski inženjer
$109K
Voditelj projekta
$115K

Softverski inženjer
$54.4K
Često postavljena pitanja

Den högst betalande rollen som rapporterats på Ceragon Networks är Voditelj projekta at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $115,407. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Ceragon Networks är $108,886.

