Prosječna Elektrotehničar ukupna naknada in Belgium u Centrica kreće se od €47.1K do €68.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Centrica. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$62.5K - $71.2K
Belgium
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$54.4K$62.5K$71.2K$79.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Elektrotehničar u Centrica in Belgium ima godišnju ukupnu naknadu od €68,648. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centrica za ulogu Elektrotehničar in Belgium je €47,123.

Ostali resursi

