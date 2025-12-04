Imenik tvrtki
Centrica
Centrica Administrativni Asistent Plaće

Prosječna Administrativni Asistent ukupna naknada in United Kingdom u Centrica kreće se od £24.3K do £33.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Centrica. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$35K - $42.3K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$32.7K$35K$42.3K$44.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Centrica?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Administrativni Asistent u Centrica in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £33,202. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centrica za ulogu Administrativni Asistent in United Kingdom je £24,329.

Ostali resursi

