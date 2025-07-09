Direktorij Tvrtki
Centrica
Centrica Plaće

Raspon plaća Centrica je od $38,420 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $117,761 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Centrica. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $103K
Administrativni asistent
$38.7K
Korisnička služba
$38.4K

Elektrotehnički inženjer
$66.8K
Voditelj proizvoda
$118K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Centrica je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $117,761. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Centrica je $66,842.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Centrica

