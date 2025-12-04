Imenik tvrtki
Centric Software
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

Centric Software Arhitekt Rješenja Plaće

Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in United States u Centric Software kreće se od $205K do $293K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Centric Software. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$235K - $275K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$205K$235K$275K$293K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Centric Software?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Centric Software in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $292,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centric Software za ulogu Arhitekt Rješenja in United States je $205,000.

Ostali resursi

