Centric Software Dizajner Proizvoda Plaće

Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in United States u Centric Software ukupno iznosi $150K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Centric Software. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Medijan paketa
company icon
Centric Software
UX Designer
Campbell, CA
Ukupno godišnje
$150K
Razina
-
Osnovna plaća
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Centric Software in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $195,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centric Software za ulogu Dizajner Proizvoda in United States je $150,000.

