Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Plaće

Plaće u Central California Alliance for Health kreću se od $140,700 ukupne godišnje naknade za Informatičar (IT) na donjoj strani do $179,100 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Central California Alliance for Health. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Informatičar (IT)
$141K
Softverski Inženjer
$179K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Central California Alliance for Health je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Central California Alliance for Health je $159,900.

