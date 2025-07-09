Imenik tvrtki
Centific
Centific Plaće

Plaće u Centific kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $287,430 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Centific. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $70K

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $95K
Korisnička Podrška
$68.6K

Ljudski Resursi
$50.3K
IT Tehnolog
$68.6K
Menadžer Programa
$287K
Menadžer Tehničkih Programa
$80.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Centific je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $287,430. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centific je $70,000.

