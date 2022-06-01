Imenik tvrtki
Centerfield
Centerfield Plaće

Plaće u Centerfield kreću se od $58,531 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $248,750 za Marketing na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Centerfield. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
$122K
Marketing
$249K
Dizajner Proizvoda
$58.5K

Prodaja
$151K
Softverski Inženjer
$101K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Centerfield je Marketing at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $248,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centerfield je $121,605.

