Centene Plaće

Plaće u Centene kreću se od $42,785 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $193,463 za Menadžer Znanosti o Podacima na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Centene. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Inženjer Mašinskog Učenja

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Poslovni Analitičar
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuar
Median $110K

Znanstvenik Podataka
Median $99.1K
Analitičar Podataka
Median $79K
Menadžer Projekta
Median $81K
IT Tehnolog
Median $116K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $130K
Dizajner Proizvoda
Median $140K
Menadžer Proizvoda
Median $120K
Računovođa
$78.4K
Administrativni Asistent
$42.8K
Poslovni Razvoj
$97.3K
Menadžer Znanosti o Podacima
$193K
Financijski Analitičar
$66.3K
Ljudski Resursi
$158K
Marketing
$191K
Menadžer Programa
$147K
Regrutač
$151K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$118K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $180K
Arhitekt Rješenja
$145K

Arhitekt Podataka

UX Istraživač
$98K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Centene je Menadžer Znanosti o Podacima at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $193,463. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Centene je $117,203.

