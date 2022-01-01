Imenik tvrtki
Celonis
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Celonis Plaće

Plaće u Celonis kreću se od $42,346 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $205,800 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Celonis. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $150K
Prodajni Inženjer
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Poslovni Analitičar
Median $42.3K
Menadžment Konzultant
Median $200K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $178K
Dizajner Proizvoda
Median $94.3K
Korisnička Podrška
$181K
Uspjeh Korisnika
$201K
Menadžer Znanosti o Podacima
$89.5K
Znanstvenik Podataka
$89.1K
Financijski Analitičar
$63.8K
Ljudski Resursi
$206K
Marketing
$88.6K
Marketing Operacije
$90.5K
Menadžer Partnera
$131K
Menadžer Programa
$164K
Menadžer Projekta
$159K
Prodaja
$115K
Arhitekt Rješenja
$94.5K

Arhitekt Podataka

Menadžer Tehničkih Programa
$201K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Celonis, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Celonis, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

El puesto con mayor salario reportado en Celonis es Ljudski Resursi at the Common Range Average level con una compensación total anual de $205,800. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Celonis es $125,214.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Celonis

Povezane tvrtke

  • Bosch Global
  • BlackBerry QNX
  • Contentful
  • GFT Group
  • Personio
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi