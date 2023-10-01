Cellebrite Plaće

Plaće u Cellebrite kreću se od $125,143 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $226,125 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cellebrite . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025