Imenik tvrtki
Cellebrite
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Cellebrite Plaće

Plaće u Cellebrite kreću se od $125,143 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $226,125 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cellebrite. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $125K
Znanstvenik Podataka
$134K
Arhitekt Rješenja
$226K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najlepšie platenú pozíciu v Cellebrite predstavuje Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $226,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Cellebrite je $133,926.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cellebrite

Povezane tvrtke

  • Databricks
  • Facebook
  • Lyft
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi