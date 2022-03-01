Celigo Plaće

Plaće u Celigo kreću se od $22,783 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $207,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Celigo . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025