Imenik tvrtki
Celigo
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Celigo Plaće

Plaće u Celigo kreću se od $22,783 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $207,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Celigo. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $29.5K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $207K
Poslovni Razvoj
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Uspjeh Korisnika
$98.3K
Menadžment Konzultant
$122K
Marketing
$201K
Marketing Operacije
$22.8K
Dizajner Proizvoda
$62.1K
Arhitekt Rješenja
$59.3K
Menadžer Tehničkih Programa
$98K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Celigo je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $207,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Celigo je $85,815.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Celigo

Povezane tvrtke

  • Hexagon PPM
  • Turvo
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi