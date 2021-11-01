Imenik tvrtki
Cedar
Cedar Plaće

Plaće u Cedar kreću se od $121,000 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $235,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cedar. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $235K
Znanstvenik Podataka
Median $150K

Menadžer Proizvoda
Median $121K
Regrutač
Median $145K
Ljudski Resursi
$149K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$158K
Arhitekt Rješenja
Median $229K
UX Istraživač
$124K
ČPP

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Cedar este Menadžer Softverskog Inženjerstva cu o compensație totală anuală de $235,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Cedar este $150,000.

Ostali resursi