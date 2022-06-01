Imenik tvrtki
CCMSI
    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Web stranica
    1978
    Godina osnivanja
    1,750
    Broj zaposlenika
    $500M-$1B
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

