Catholic Health Services
Catholic Health Services Plaće

Medijan plaće u Catholic Health Services je $487,550 za Liječnik . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Catholic Health Services. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Liječnik
$488K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Catholic Health Services je Liječnik at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $487,550. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Catholic Health Services je $487,550.

