Imenik tvrtki
Carousell
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Carousell Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Singapore u Carousell ukupno iznosi SGD 112K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Carousell. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 112K
Razina
L4
Osnovna plaća
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Carousell?

SGD 210K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Softverski Inženjer w Carousell in Singapore wynosi rocznie SGD 198,312. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Carousell dla stanowiska Softverski Inženjer in Singapore wynosi SGD 119,973.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Carousell

Povezane tvrtke

  • Adyen
  • Zalando
  • Vistaprint
  • Shield AI
  • Collective[i]
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi