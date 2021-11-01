Direktorij Tvrtki
Caption Health
Caption Health Plaće

Raspon plaća Caption Health je od $129,848 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $186,563 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju.

$160K

Poslovni analitičar
$130K
Voditelj proizvoda
$187K
Softverski inženjer
$164K

Često postavljena pitanja

Le rôle le mieux payé signalé chez Caption Health est Voditelj proizvoda at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $186,563. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Caption Health est de $164,175.

