Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Poland u Capital.com ukupno iznosi PLN 390K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capital.com. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 390K
Razina
hidden
Osnovna plaća
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Capital.com in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 426,380. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Capital.com za ulogu Softverski Inženjer in Poland je PLN 363,553.

