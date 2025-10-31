Imenik tvrtki
Capital One
Capital One Prodaja Plaće

Medijan Prodaja paketa naknade in United States u Capital One ukupno iznosi $184K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capital One. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
Capital One
Treasury Management Consultant
New York, NY
Ukupno godišnje
$184K
Razina
VP
Osnovna plaća
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$50K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
Options

U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Capital One in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $320,774. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Capital One za ulogu Prodaja in United States je $152,000.

Ostali resursi