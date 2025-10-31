Imenik tvrtki
Capital One
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Capital One Znanstvenik Podataka Plaće

Znanstvenik Podataka naknada in United States u Capital One kreće se od $136K year za Associate Data Scientist do $198K year za Lead Data Scientist. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $172K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capital One. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
Senior Associate
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
Principal Associate
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
Options

U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



Kvantitativni istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Capital One in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $213,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Capital One za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $170,000.

