Znanstvenik Podataka naknada in United States u Capital One kreće se od $136K year za Associate Data Scientist do $198K year za Lead Data Scientist. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $172K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capital One. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Data Scientist
$136K
$136K
$0
$0
Data Scientist
$149K
$145K
$0
$3.5K
Senior Data Scientist
$175K
$166K
$0
$8.1K
Master Data Scientist
$211K
$192K
$6.9K
$12.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
