Capital One
Capital One Korporativni Razvoj Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capital One. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$98.6K - $112K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$85.9K$98.6K$112K$125K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
Options

U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korporativni Razvoj u Capital One ima godišnju ukupnu naknadu od $125,080. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Capital One za ulogu Korporativni Razvoj je $85,860.

