Poslovni Analitičar naknada in United States u Capital One kreće se od $114K year za Associate Business Analyst do $212K year za Lead Business Analyst. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $119K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capital One. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)