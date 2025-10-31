Imenik tvrtki
Capital One
Capital One Administrativni Asistent Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capital One. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
Options

U Capital One, Options podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Administrativni Asistent u Capital One in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$103,188. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Capital One za ulogu Administrativni Asistent in Canada je CA$72,680.

