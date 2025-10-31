Imenik tvrtki
Capita
Capita Arhitekt Rješenja Plaće

Medijan Arhitekt Rješenja paketa naknade in United Kingdom u Capita ukupno iznosi £92.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Capita. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£92.8K
Razina
-
Osnovna plaća
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£8.4K
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Capita in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £101,949. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Capita za ulogu Arhitekt Rješenja in United Kingdom je £92,846.

