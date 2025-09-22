Imenik tvrtki
Canoo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Canoo Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in United States u Canoo ukupno iznosi $225K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Canoo. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Canoo
Software Engineering Manager
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$225K
Razina
1
Osnovna plaća
$190K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Canoo?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Canoo, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Canoo in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $321,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Canoo za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $225,000.

