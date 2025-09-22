Imenik tvrtki
Canoo
Canoo Financijski Analitičar Plaće

Prosječna Financijski Analitičar ukupna naknada in United States u Canoo kreće se od $143K do $196K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Canoo. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$155K - $184K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$143K$155K$184K$196K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Canoo, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

