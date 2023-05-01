Direktorij Tvrtki
Canada Drives
Canada Drives Plaće

Raspon plaća Canada Drives je od $79,600 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $109,828 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Canada Drives. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Znanstvenik podataka
$82.1K
Softverski inženjer
$79.6K
Voditelj softverskog inženjerstva
$110K

Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Canada Drives, — это Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $109,828.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Canada Drives, составляет $82,139.

