Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Plaće

Raspon plaća Cambium Learning Group je od $50,250 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Ljudski resursi na donjem kraju do $159,120 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Cambium Learning Group. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $146K
Znanstvenik podataka
$111K
Ljudski resursi
$50.3K

Voditelj proizvoda
$159K
Tehnički voditelj programa
$121K
Tehnički pisac
$63.7K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Cambium Learning Group je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $159,120. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Cambium Learning Group je $115,545.

