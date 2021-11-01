Imenik tvrtki
Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Plaće

Plaće u Cambia Health Solutions kreću se od $74,157 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $274,365 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Cambia Health Solutions. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $112K
Računovođa
$137K
Aktuar
$137K

Poslovni Analitičar
$74.2K
Analitičar Podataka
$83.6K
Menadžer Proizvoda
$122K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$274K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Cambia Health Solutions je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $274,365. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cambia Health Solutions je $122,385.

