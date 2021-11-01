Direktorij Tvrtki
Calix Plaće

Raspon plaća Calix je od $75,891 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $271,460 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Calix. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $75.9K
Šef ureda
$78.8K
Informatolog (IT)
$192K

Dizajner proizvoda
$186K
Voditelj proizvoda
$122K
Prodajni inženjer
$121K
Voditelj softverskog inženjerstva
$271K
Arhitekt rješenja
$176K
Često postavljena pitanja

Den høyest betalende rollen rapportert hos Calix er Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $271,460. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Calix er $149,138.

