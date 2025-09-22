Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Calendly ukupno iznosi $175K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Calendly. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Calendly
Software Engineer
Atlanta, GA
Ukupno godišnje
$175K
Razina
L3
Osnovna plaća
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Calendly?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatke
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Calendly, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $217,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Softverski Inženjer role in United States is $160,210.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Calendly

