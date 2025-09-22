Imenik tvrtki
Prosječna Menadžer Znanosti o Podacima ukupna naknada in United States u Calendly kreće se od $246K do $351K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Calendly. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$282K - $330K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$246K$282K$330K$351K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Calendly, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Найвищий пакет оплати для позиції Menadžer Znanosti o Podacima в Calendly in United States складає річну загальну компенсацію $351,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Calendly для позиції Menadžer Znanosti o Podacima in United States складає $246,000.

