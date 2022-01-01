Imenik tvrtki
ByteDance
ByteDance Plaće

Plaće u ByteDance kreću se od $16,519 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $1,207,230 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ByteDance. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Softverski Inženjer
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS inženjer

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Sigurnosni softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Softverski inženjer virtualne stvarnosti

Advokat developera

Znanstvenik istraživač

Menadžer Proizvoda
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Menadžer marketinga proizvoda

Znanstvenik Podataka
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Dizajner Proizvoda
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX dizajner

UI dizajner

Prodaja
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Izvršni direktor računa

Menadžer računa

Regrutер
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Recruiter vodstva

Tehnički recruiter

Menadžer Programa
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
3-1 $584K
3-2 $794K
Menadžer Tehničkih Programa
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Ljudski Resursi
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Poslovni Analitičar
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analitičar Podataka
1-2 $125K
2-1 $163K
Menadžer Projekta
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Menadžer Poslovnih Operacija
2-1 $167K
2-2 $208K
Poslovne Operacije
Median $235K
Poslovni Razvoj
Median $165K
Povjerenje i Sigurnost
Median $118K
UX Istraživač
2-2 $237K
3-1 $296K
Menadžer Znanosti Podataka
Median $409K
Menadžer Partnera
Median $205K
Financijski Analitičar
Median $150K
Hardverski Inženjer
Median $350K
Pravni
Median $127K

Pravni savjetnik

Savjetnik za Upravljanje
Median $200K
Marketinške Operacije
Median $89.9K
Informatičar (IT)
Median $74.1K
Operacije Prihoda
Median $120K
Arhitekt Rješenja
Median $278K

Arhitekt podataka

Arhitekt cloud sigurnosti

Računovođa
$16.5K

Tehnički računovođa

Administrativni Asistent
$49.8K
Šef Kabineta
$247K
Tekstopisac
$63.3K
Korporativni Razvoj
$233K
Korisnička Služba
$50.5K
Uspjeh Korisnika
$73.8K
Grafički Dizajner
$48.3K
Strojarski Inženjer
$286K
Optički Inženjer
$387K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$385K
Regulatorni Poslovi
$108K
Prodajni Inženjer
$65.3K
Tehnički Pisac
$129K
Ukupne Nagrade
$304K
Rizični Kapitalista
$91.9K
Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ByteDance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 30% stječe se u 4th-GOD (7.50% tromjesečno)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

35%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ByteDance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 35% stječe se u 4th-GOD (35.00% godišnje)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U ByteDance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

12 month cliff and vests quarterly.

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ByteDance je Softverski Inženjer at the 4-1 level s godišnjom ukupnom naknadom od $1,207,230. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ByteDance je $209,525.

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.