ByteDance Plaće

Plaće u ByteDance kreću se od $16,519 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $1,207,230 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ByteDance. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025
iOS inženjer
Mobilni softverski inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer strojnog učenja
Backend softverski inženjer
Full-Stack softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Sigurnosni softverski inženjer
Inženjer pouzdanosti stranice
Softverski inženjer virtualne stvarnosti
Advokat developera
Znanstvenik istraživač
20%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
30%
GOD 4
U ByteDance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
30% stječe se u 4th-GOD (7.50% tromjesečno)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
35%
GOD 4
U ByteDance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
35% stječe se u 4th-GOD (35.00% godišnje)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U ByteDance, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
12 month cliff and vests quarterly.
