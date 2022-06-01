Imenik tvrtki
Bynder
Bynder Plaće

Plaće u Bynder kreću se od $56,013 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $158,308 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Bynder. Zadnje ažuriranje: 9/11/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $70.7K

Backend Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $56K
Znanstvenik Podataka
$72K

IT Tehnolog
$64.7K
Marketing
$66.9K
Menadžer Proizvoda
$158K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$130K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Bynder je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $158,308. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bynder je $70,728.

