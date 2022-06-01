Bynder Plaće

Plaće u Bynder kreću se od $56,013 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $158,308 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Bynder . Zadnje ažuriranje: 9/11/2025