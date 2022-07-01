Imenik tvrtki
Bybit
Bybit Plaće

Plaće u Bybit kreću se od $29,850 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $131,829 za Poslovni Analitičar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Bybit. Zadnje ažuriranje: 10/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $110K

Backend Softverski Inženjer

Analitičar Podataka
Median $118K
Poslovni Analitičar
$132K

Marketing
$73.9K
Strojarki Inženjer
$50.2K
Dizajner Proizvoda
$111K
Menadžer Proizvoda
$67.9K
Prodaja
$29.9K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Bybit je Poslovni Analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $131,829. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bybit je $91,900.

