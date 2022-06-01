Imenik tvrtki
BWX Technologies
BWX Technologies Plaće

Plaće u BWX Technologies kreću se od $84,660 ukupne godišnje naknade za Strojarski Inženjer na donjoj strani do $155,876 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BWX Technologies. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Strojarski Inženjer
$84.7K
Menadžer Projekta
$156K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BWX Technologies je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $155,876. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BWX Technologies je $120,268.

