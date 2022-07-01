Imenik tvrtki
b.well Connected Health
b.well Connected Health Plaće

Plaće u b.well Connected Health kreću se od $170,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $179,100 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika b.well Connected Health. Zadnje ažuriranje: 11/21/2025

Softverski Inženjer
Median $170K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$179K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u b.well Connected Health je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $179,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u b.well Connected Health je $174,550.

