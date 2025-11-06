Imenik tvrtki
Bucketplace
  • Seoul Capital Area

Bucketplace Softverski Inženjer Plaće u Seoul Capital Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Seoul Capital Area u Bucketplace ukupno iznosi ₩97.73M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bucketplace. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Ukupno godišnje
₩97.73M
Razina
L4
Osnovna plaća
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bucketplace?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Bucketplace in Seoul Capital Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₩144,712,453. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bucketplace za ulogu Softverski Inženjer in Seoul Capital Area je ₩101,193,920.

