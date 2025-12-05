Imenik tvrtki
Brown-Forman
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Znanosti Podataka

  • Sve Menadžer Znanosti Podataka plaće

Brown-Forman Menadžer Znanosti Podataka Plaće

Prosječna Menadžer Znanosti Podataka ukupna naknada in Mexico u Brown-Forman kreće se od MX$915K do MX$1.33M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Brown-Forman. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$55.6K - $64.5K
Mexico
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Znanosti Podataka prijavas u Brown-Forman za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Brown-Forman?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Znanosti Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Znanosti Podataka u Brown-Forman in Mexico ima godišnju ukupnu naknadu od MX$1,328,060. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Brown-Forman za ulogu Menadžer Znanosti Podataka in Mexico je MX$915,134.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Brown-Forman

Povezane tvrtke

  • Apple
  • SoFi
  • Google
  • Microsoft
  • Netflix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brown-forman/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.