Brown-Forman
Brown-Forman Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Mexico u Brown-Forman kreće se od MX$303K do MX$424K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Brown-Forman. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$17.5K - $20.4K
Mexico
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$16.2K$17.5K$20.4K$22.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Brown-Forman in Mexico ima godišnju ukupnu naknadu od MX$423,863. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Brown-Forman za ulogu Analitičar Podataka in Mexico je MX$302,759.

