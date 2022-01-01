Imenik tvrtki
Brex Plaće

Plaće u Brex kreću se od $27,078 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $630,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Brex. Zadnje ažuriranje: 8/28/2025

$160K

Softverski Inženjer
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Produkcijski Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
L4 $195K
L5 $395K
Menadžer Proizvoda
Median $440K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
L5 $613K
L6 $630K
Prodaja
Median $260K
Korisnička Podrška
Median $47.9K
Poslovni Razvoj
Median $200K
Marketing
Median $174K
Dizajner Proizvoda
Median $290K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $278K
Menadžer Poslovnih Operacija
$181K
Poslovni Analitičar
$81.3K
Financijski Analitičar
$146K
Menadžer Programa
$245K
Regrutač
$27.1K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$199K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Brex, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Brex je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the L6 level s godišnjom ukupnom naknadom od $630,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Brex je $245,250.

