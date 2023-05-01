Direktorij Tvrtki
Bowery Farming
Bowery Farming Plaće

Raspon plaća Bowery Farming je od $137,700 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Strojarski inženjer na donjem kraju do $298,500 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Bowery Farming. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $155K
Znanstvenik podataka
$299K
Strojarski inženjer
$138K

Voditelj proizvoda
$188K
Često postavljena pitanja

El rol més ben pagat informat a Bowery Farming és Znanstvenik podataka at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $298,500. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Bowery Farming és de $171,580.

