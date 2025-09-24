Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in United States u Bosch Global ukupno iznosi $192K year za SL1. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $192K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bosch Global. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
