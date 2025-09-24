Imenik tvrtki
Softverski Inženjer naknada in Germany u Bosch Global kreće se od €67.7K year za EG12 do €77K year za SL4. Medijan year paketa naknade in Germany ukupno iznosi €89K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bosch Global. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
EG12
(Početni nivo)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Prikaži 5 više nivoa
€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Bosch Global?

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

ČPP

Bosch Global in GermanyのSoftverski Inženjerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€118,269です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Bosch GlobalのSoftverski Inženjer職種 in Germanyで報告されている年間総報酬の中央値は€86,459です。

Ostali resursi