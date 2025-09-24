Imenik tvrtki
Bosch Global
Bosch Global Menadžer Znanosti o Podacima Plaće

Medijan Menadžer Znanosti o Podacima paketa naknade in Germany u Bosch Global ukupno iznosi €112K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Bosch Global. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Ukupno godišnje
€112K
Razina
SL1
Osnovna plaća
€112K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
12 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Bosch Global?

€142K

Najnoviji podnesci plata
The highest paying salary package reported for a Menadžer Znanosti o Podacima at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €136,679. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Menadžer Znanosti o Podacima role in Germany is €111,610.

