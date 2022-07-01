Direktorij Tvrtki
Bombora
Bombora Plaće

Raspon plaća Bombora je od $109,450 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $151,875 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Bombora. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Znanstvenik podataka
Median $152K
Softverski inženjer
Median $147K
Voditelj proizvoda
$109K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Bombora je Znanstvenik podataka s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $151,875. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Bombora je $147,000.

Ostali resursi