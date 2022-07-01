Imenik tvrtki
BlueHalo
BlueHalo Plaće

Plaće u BlueHalo kreću se od $110,129 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $246,225 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BlueHalo. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $120K

Full-Stack Softverski Inženjer

Hardverski Inženjer
Median $203K
Dizajner Proizvoda
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menadžer Tehničkih Programa
$246K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BlueHalo je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $246,225. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BlueHalo je $161,500.

