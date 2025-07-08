Imenik tvrtki
BlueDot
BlueDot Plaće

Plaće u BlueDot kreću se od $64,974 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $112,110 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika BlueDot. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
$79.1K
Financijski Analitičar
$65K
Dizajner Proizvoda
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Menadžer Proizvoda
$112K
Softverski Inženjer
$109K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u BlueDot je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $112,110. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u BlueDot je $88,271.

