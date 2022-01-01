Direktorij Tvrtki
Blue Origin Plaće

Raspon plaća Blue Origin je od $90,000 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $249,312 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Blue Origin. Zadnje ažurirano: 8/23/2025

$160K

Strojarski inženjer
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Inženjer kvalitete

Proizvodni inženjer

Toplinski inženjer

CAE inženjer

Softverski inženjer
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Sistemski inženjer

Hardverski inženjer
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Hardverski inženjer ugrađenih sustava

Aerospace inženjer
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Tehnički voditelj programa
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Tehnički voditelj projekta

Voditelj proizvoda
L3 $151K
L4 $249K
Inženjer materijala
L2 $120K
L3 $140K
Elektrotehnički inženjer
Median $200K
Poslovni analitičar
Median $90K
Voditelj projekta
Median $146K
Poslovne operacije
$102K
Kemijski inženjer
$91.5K
Inženjer kontrola
$171K
Korporativni razvoj
$246K
Analitičar podataka
$164K
Voditelj znanosti o podacima
$244K
Financijski analitičar
$154K
Ljudski resursi
$136K
Informatolog (IT)
$198K
Dizajner proizvoda
$218K
Voditelj programa
$225K
Regrutator
$99.3K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$150K
Voditelj softverskog inženjerstva
$212K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Blue Origin je Voditelj proizvoda at the L4 level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $249,312. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Blue Origin je $151,333.

